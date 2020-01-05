ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00, 14:30 - "Солнышко и снежные человечки"; 14:00 - "Снежная королева". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
14:00 - "Сказки Дедушки Мороза"; 15:00 - "Новогодний теремок". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А.
11:00 - Рождественский вертеп. "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
11:00, 14:00 - "Кот в сапогах". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
12:00, 15:00 - интерактивный спектакль "Новогодний тили-бом!" ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
12:00, 17:00 - Королевский цирк Гия Эрадзе, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
18:00 - просмотр рождественских серий FRIENDS. "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
18:00, 21:00 - "С любимыми не расставайтесь". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Вечера на хуторе близ Диканьки". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
18:00 - Christmas Jam: инструментальный джаз 50х 60х. FABRIC BAR, улица Молодежная, 74. Подробности здесь.
19:00 - фолк-мюзикл "Ночь перед Рождеством"". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1813 году издан манифест Александра I об окончании Отечественной войны.
В 1896 году состоялась премьера фильма "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота" братьев Люмьер.
В 1937 году прошла вторая Всесоюзная перепись населения СССР.
В 2019 году православная церковь Украины получила автокефалию.
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