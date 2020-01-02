3
января

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 02 января 2020
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:00, 12:00, 15:00 - "Новогоднее настроение", волшебная сказка с играми; 11:00 - "Старая старая сказка". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

10:30, 12:00, 14:30, 16:30 - "Снеговик-почтовик"; 11:00, 14:00 - "Умка". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

11:00, 14:00 - "Сказки 1001 ночи". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

11:00, 14:00 - "Снеговик", новогодняя сказка для детей. После спектакля квест с участием Деда Мороза, Снегурочки и персонажей сказки. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

12:00, 15:00 - интерактивный спектакль "Новогодний тили-бом!" ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.

12:00, 17:00 - Королевский цирк Гия Эрадзе, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.

12:00 - театрализованное представление "Волшебство с Фьёками". ДК "Поиск", улица Александра Пушкина, 10. Подробности здесь.

14:00 - открытие выставки золотного шитья – "Живопись иглой". "Дом Машарова", улица Ленина, 24. Вход свободный.

18:00 - "Дама с собачкой". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Мирандолина"; "Кадриль". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1934 году в СССР был успешно проведён эксперимент по обнаружению самолёта радиолокационным методом.

В 1959 году закончила работу антарктическая станция Советская.

В 1961 году США разорвали дипломатические отношения с Кубой.

В 1977 году произведён первый компьютер фирмы Apple.

Теги: досуг , история , повестка
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