ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - образовательный проект "Science Sharing" - ученые Тюмени о новостях из мира науки. "Точка кипения", улица Республики, 142. Подробности, регистрация здесь.
19:00 - спектакль "Анна Франк". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Уроки музыки" с Чулпан Хаматовой в главной роли. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - презентация нового альбома группы "Мураками" "без.даты.2019". "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
19:00 - большой концерт рок-группы "Нервы". КЗ "Байконур", улица Максима Горького, 44/3. Подробности, билеты здесь.
19:00 - хоккей: "Рубин" - "Рязань". Дворец спорта, улица Розы Люксембург, 12. Билеты здесь.
19:00 - бесплатный мастер-класс фотографа Романа Шатхина + тестирование камер и объективов Fujinon в рамках Touch&Try сессии. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь, регистрация обязательна.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
15:30 - праздник науки в ТПКУ, улица Клары Цеткин, 39. Необходима аккредитация, тел. 8-922-489-24-64.
14:00 - заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету гордумы, улица Первомайская, 20.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1814 году в Лондоне хирург Джозеф Карпью официально провёл первую в современной истории пластическую операцию — по восстановлению формы носа.
В 1914 году в Москве открыто Щукинское театральное училище.
В 1946 году началось первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН.
В 1974 году 75-я сессия Международного олимпийского комитета приняла решение о проведении XXII Олимпийских игр в столице СССР Москве.
В 1984 году пленум ЦК КПСС принял программу переброски на юг сибирских рек. Проект не реализован.
В 2000 году китайские археологи обнаружили музей музыкальных инструментов, который был создан 2 тысячи лет назад, в эпоху династии Хань. А ученые университета Пенсильвании в этот же день обнаружили древнейшие бактерии, которым, по их оценкам, около 250 миллионов лет.
В 2002 году террористы захвачены около 800 заложников в Театральном центре на Дубровке во время представления мюзикла "Норд-Ост".
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