ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 16:00 - "Красная шапочка"; 12:00 - "Колобок". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00, 12:30 - Гастроли Коляда-театра: "Пузырь, соломинка и лапоть"; 12:00 - "Дюймовочка"; 18:00 - "Дыроватый камень"; 19:00 - "Капсула времени". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
12:00, 17:00 - проект "Театр изнутри"; 18:00 - "Соло для часов с боем"; 19:00, 22:00 - "Ш.Холмс, д-р Ватсон. Идеальное преступление". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Игорь Николаев. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
22:00 - кинопоказ: "Психо" / Psycho (1960). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
12:00, 13:30, 15:00 - День профориентации в ТИУ. Седьмой корпус университета, улица Мельникайте, 70 Тел. (3452) 28-39-25.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1918 году образована Трудовая коммуна немцев Поволжья, через пять лет ставшая Автономной республикой немцев Поволжья и ликвидированная в 1941 году.
В 1960 году началась экономическая блокада Кубы — правительство США ввело эмбарго на торговлю с Кубой.
В 1999 году принято решение о строительстве второго тоннеля под Ла-Маншем. Он будет предназначен исключительно для автомобильного транспорта.
В 2000 году неизвестный меценат подарил Франции ценную коллекцию из 109 произведений искусства, в числе которых картины, рисунки, пастели и скульптуры XVIII, XIX и XX веков. Для Франции это одно из крупнейших пожертвований века.
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