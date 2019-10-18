19
октября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 18 октября 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:00, 16:00 - "Красная шапочка"; 12:00 - "Колобок". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

11:00, 12:30 - Гастроли Коляда-театра: "Пузырь, соломинка и лапоть"; 12:00 - "Дюймовочка"; 18:00 - "Дыроватый камень"; 19:00 - "Капсула времени". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

12:00, 17:00 - проект "Театр изнутри"; 18:00 - "Соло для часов с боем"; 19:00, 22:00 - "Ш.Холмс, д-р Ватсон. Идеальное преступление". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:00 - Игорь Николаев. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.

22:00 - кинопоказ: "Психо" / Psycho (1960). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

12:00, 13:30, 15:00 - День профориентации в ТИУ. Седьмой корпус   университета, улица Мельникайте, 70 Тел. (3452) 28-39-25.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1918 году образована Трудовая коммуна немцев Поволжья, через пять лет ставшая Автономной республикой немцев Поволжья и ликвидированная в 1941 году.

В 1960 году началась экономическая блокада Кубы — правительство США ввело эмбарго на торговлю с Кубой.

В 1999 году принято решение о строительстве второго тоннеля под Ла-Маншем. Он будет предназначен исключительно для автомобильного транспорта.

В 2000 году неизвестный меценат подарил Франции ценную коллекцию из 109 произведений искусства, в числе которых картины, рисунки, пастели и скульптуры XVIII, XIX и XX веков. Для Франции это одно из крупнейших пожертвований века.

Теги: история , повестка
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