ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:00 - Гастроли Коляда-театра: "Кот в сапогах"; 11:00, 12:30 - "Пузырь, соломинка и лапоть"; 15:00 - "Раскольников"; 19:00 - "Баба Шанель"; 19:30 - "Между небом и землей жаворонок вьётся". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Кадриль"; "Ш.Холмс, д-р Ватсон. Идеальное преступление". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Кончерто гроссо №I. Камерата Сибири. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - группа "Френдзона". КЗ "Байконур", улица Максима Горького, 44/3. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Фарго" / Fargo (1995); 22:00 - "Капкан" / Crawl (2019). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - проверка организации питания в городских школах № 69/2 (Самарцева, 28) и школе № 30 (Мира, 14). Инициатор - ОНФ. Тел.: (3452)79-28-98, 8 922-049-35-92.
17:00 - осенний кубок КВН среди молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. ДТиС "Пионер", улица Челюскинцев, 46. Тел. 8 (3452) 56-89-40.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1892 году открылась первая коммерческая протяжённая телефонная линия. Она соединила Чикаго и Нью-Йорк.
В 1896 году в "Нью-Йорк Джорнел" появились первые комиксы.
В 1916 году пуском Хабаровского моста через реку Амур завершено строительство Транссибирской магистрали на территории Российской империи.
В 1922 году основана британская радиовещательная корпорация "BBC".
В 1924 году Совнарком принял декрет об обязательных прививках против оспы.
В 1944 году советские войска вступили в Чехословакию.
В 1951 году СССР провёл ядерные испытания.
В 1967 году советский космический аппарат "Венера-4" успешно вошёл в атмосферу Венеры и начал её изучение.
В 1991 году СССР и Израиль восстановили дипломатические отношения, прерванные в 1967 году.
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