ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - органный концерт в Тюменском Католическом костеле, улица Ленина, 7. Подробности здесь.
19:00 - мозгобойня "Кино и музыка". "Максимилианс", улица 50 Лет Октября, 8Б. Подробности здесь.
20:00 - кинопоказ: "Ночь на Земле" / Night on Earth (1991). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - пресс-конференция, посвященная специализированному окружному форуму "ИБ без границ". Участники: директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич, генеральный директор компании ООО "Анлим-ИТ" Максим Овсянников. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел.: (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43, е-mail: manager@t-l.ru
С 14:00 - заседание Ассоциации "Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений" и Постоянного Совета Российско-китайской Ассоциации медицинских университетов. Правительство Тюменской области, улица Володарского, 45. Тел.: 8 (3452) 293-719, 8-922-00-55-334.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1914 году Великобритания впервые применила бомбардировочную авиацию для уничтожения германских мастерских по производству дирижаблей во Фридрихсхафене.
В 1926 году состоялся первый в мире футбольный репортаж по радио - о матче "Славия" (Прага)-МТК (Будапешт).
В 1961 году открыт Государственный Кремлёвский дворец съездов.
В 1970 году Александр Солженицын объявлен лауреатом Нобелевской премии по литературе.
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