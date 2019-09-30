ДЛЯ ВСЕХ
С 10:00 - VI международный фестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс". "Космос", улица Республики, 165А; драмтеатр, улица Респубикли, 129; "Пионер", улица Челюскинцев, 46. Подробности, расписание здесь.
12:00-15:00 - областной праздничный форум "На 55 с плюсом!". ДК "Нефтянк", улица Полины Осипенко, 1.
19:00 - Александр Рамм (виолончель) и ТФО. ДК "Нефтяник". улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - торжественное открытие "Сказочного бульвара" в микрорайоне Ново-Патрушево у детского сада "Три богатыря", улица Александра Митинского, 7. После церемонии гостей праздника пригласят в производственный цех ОАО "ТДСК".
18:00 - церемония открытия VI международного фестиваля детского и семейного кино "Ноль Плюс". Музейный комплекс имени Словцова, улица Советская, 63.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1847 году Вернер фон Сименс (Ernst Werner Siemens), его братья и Иоганн Гальске (Johann Georg Halske) основывают фирму "Telegraphenbauanstalt Siemens & Halske", ныне известную, как "Siemens AG". С деятельностью компании связаны такие инновации, как стрелочный телеграф, динамо-машина, трансатлантическое телеграфное сообщение, трамвай, троллейбус, электровоз, слуховой аппарат, имплантируемый кардиостимулятор, цифровая АТС и многие другие.
В 1904 году начато рабочее движение поездов по Кругобайкальской железной дороге.
В 1908 году Генри Форд (Henry Ford) представил новую модель своего автомобиля "Форд Лиззи" (модель T), ставший благодаря своей низкой цене (850 долларов), выносливости и экономичности самым популярным автомобилем первой четверти века. К 1927 году было выпущено 15 миллионов автомобилей данной марки.
В 1931 году в СССР начались регулярные телепередачи. В 1967-м в этот же день Центральное телевидение СССР начало трансляцию программ в цветном изображении.
1949 — провозглашена Китайская Народная Республика.
В 1960 году с конвейера сошёл первый "Запорожец", получивший в народе прозвище "горбатый".
В 1988 году сборная СССР по футболу стала олимпийским чемпионом, победив бразильцев 2:1.
В 1992 году в России началась выдача приватизационных сертификатов — ваучеров, а в 1993-м в этот же день отменена прописка.
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