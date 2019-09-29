ДЛЯ ВСЕХ
С 10:00 - VI международный фестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс". "Космос", улица Республики, 165А. Расписание, подробности здесь. "Пионер", улица Челюскинцев, 46. Подробности тут.
19:00 - Максим Галкин: новый сольный концерт. ДК "Нефтяник". улица ПОлины Осипенко, 1.
20:00 - джазовый концерт Jazz Jam Session. FABRIC BAR, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - открытие первой в регионе Школы юных нейроинженеров. В рамках мероприятия пройдет мастер-класс по нейроинженерии, круглый стол "Развитие отрасли нейронет в региональном контексте" с участием федеральных спикеров, лекция на тему "Нейроинженерия будущего". "Точка кипения – Тюмень", улица Республики, 142. Аккредитация СМИ по почте VancevaES@72to.ru или по телефону 8 (919) 928-27-21.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1452 году в Майнце Иоганном Гутенбергом напечатана первая книга — Библия.
В 1882 году в американском городке Эпплтон (штат Висконсин) на реке Фокс заработала первая в мире гидроэлектростанция, раздающая электричество множеству потребителей (по системе Эдисона). Динамо-машина, приводимая в движение водяным колесом, вырабатывала мощность 12,5 кВт. Построенная владельцем бумажной фабрики Роджерсом, она могла освещать его дом, фабрику и соседние строения.
В 1929 году английская служба "Би-би-си" впервые провела телетрансляцию.
В 1948 году состоялся первый свободный полёт вертолёта Ми-1 конструкции ОКБ М. Л. Миля (лётчик-испытатель М. К. Байкалов).
В 1954 году, пройдя все испытания, в строй вступила первая атомная подводная лодка "Наутилус" (США).
В 1984 году состоялась стыковка западной и восточной ветвей БАМа.
В 1999 году в этот день началась контртеррористическая операции на территории Чечни, так называемая вторая чеченская война.
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