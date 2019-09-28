ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - новый сезон CreativeMornings: "Муза". "Контора пароходства", улица 25 Лет Октября, 23А, строение 1. Подробности, региостация здесь.
10:00, 16:00 - "Несмеяна-царевна"; 12:00 - "Огниво". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00, 12:30 - "Бармалей; 15:00 - "Дама с собачкой". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
18:00 - спектакли "Старший сын". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинпоказ: "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована" / The Death and Life of John F. Donovan (2019). FABRIC BAR, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
14:00 - пресс-подход в рамках VII ежегодного Межрегионального турнира по боксу среди юношей и юниоров имени Заслуженного мастера спорта России, двукратного чемпиона Европы и Мира - Евгения Макаренко.СК "Строймаш", улица Индустриальная, 49а. Тел.: 8-992-302-72-17.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1739 году по Белградскому мирному договору Россия получила от Турции Азов и Очаков.
В 1897 году впервые исполнено танго. Произошло это в Буэнос-Айресе в театре "Олимпо" на премьере спектакля "Креольский суд".
В 1907 году в Петербурге торжественно открыто регулярное трамвайное движение.
В 1941 году начались убийства в Бабьем Яру. За два дня в оврагах Бабьего Яра вблизи Киева фашистами истреблено около 60000 человек, в основном ― евреев — мирных жителей Киева, цыган и советских военнопленных.
В 1963 году советская атомная подводная лодка "К-181" всплыла на Северном полюсе.
В 1984 году состоялась встреча западной и восточной бригад строителей БАМа в посёлке Куанда; уложено последнее, "золотое" звено; обе части дороги соединены в единое целое.
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