29
сентября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 28 сентября 2019
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ДЛЯ ВСЕХ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:00 - новый сезон CreativeMornings: "Муза". "Контора пароходства", улица 25 Лет Октября, 23А, строение 1. Подробности, региостация здесь.

10:00, 16:00 - "Несмеяна-царевна"; 12:00 - "Огниво". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь

11:00, 12:30 - "Бармалей; 15:00 - "Дама с собачкой". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

18:00 - спектакли "Старший сын". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

20:00 - кинпоказ: "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована" / The Death and Life of John F. Donovan (2019). FABRIC BAR, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

14:00 - пресс-подход в рамках VII ежегодного Межрегионального турнира по боксу среди юношей и юниоров имени Заслуженного мастера спорта России, двукратного чемпиона Европы и Мира - Евгения Макаренко.СК "Строймаш", улица Индустриальная, 49а. Тел.: 8-992-302-72-17.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1739 году по Белградскому мирному договору Россия получила от Турции Азов и Очаков.

В 1897 году впервые исполнено танго. Произошло это в Буэнос-Айресе в театре "Олимпо" на премьере спектакля "Креольский суд".

В 1907 году в Петербурге торжественно открыто регулярное трамвайное движение.

В 1941 году начались убийства в Бабьем Яру. За два дня в оврагах Бабьего Яра вблизи Киева фашистами истреблено около 60000 человек, в основном ― евреев — мирных жителей Киева, цыган и советских военнопленных.

В 1963 году советская атомная подводная лодка "К-181" всплыла на Северном полюсе.

В 1984 году состоялась встреча западной и восточной бригад строителей БАМа в посёлке Куанда; уложено последнее, "золотое" звено; обе части дороги соединены в единое целое.

Теги: история , повестка
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