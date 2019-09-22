ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 16:00 — "Игрушки"; 12:00 — "Бобик в гостях у Барбоски". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00, 12:30 — "Ёжик, Медвежонок и дырпыр"; 15:00 — "Шесть блюд из одной курицы". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
14:00 — "Шоу воды, огня и света!" Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
18:00 — "Три товарища". Дамтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 — "Лига комедийной импровизации. Тюмень vs Екб". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
20:00 — кинопоказ: "Ванильное небо" / Vanilla Sky (2001). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1499 году по Базельскому договору Швейцарская конфедерация стала независимой от Священной Римской империи.
В 1862 году президент США Авраам Линкольн объявил об освобождении негров-рабов.
В 1869 году в Австрии выпущены первые в мире почтовые открытки.
В 1944 году Красная армия освободила от нацистов город Таллин.
В 1955 году у Бахчисарая открыта Крымская астрофизическая обсерватория.
В 2006 году с космодрома Утиноура с помощью ракеты-носителя M-V запущен японский научный спутник "Hinode" для исследования в области физики Солнца.
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