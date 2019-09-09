ДЛЯ ВСЕХ
20:00 - Gypsy Jazz: цыганский джаз с женским вокалом. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - встреча предпринимателей с главой Тюмени Русланом Кухаруком. Конференц-зал "Континенталь" отеля "Евразия", улица Советская, 20. Аккредитация по тел. 399-633, доб. 142, email - pr.tpp.to@gmail.com.
12:00 - Встреча с участием представителя ГИБДД УМВД России, администрации города и представителя департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени в рамках работы команды проекта "Дорожной инспекции ОНФ/Карта убитых дорог". Исполком ОНФ, улица Ленина, 69А. Аккредитация по тел. 8-922-049-35-92.
17:00 - церемония закрытия Абилимпикса-2019. Технопарк, улица Республики, 142. Тел. 8-908-866-06-86.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1509 году в Стамбуле произошло землетрясение, известное как Малый Судный день, при котором погибло до 10 000 человек, это стало серьёзным уроном столице Османской империи.
В 1756 году учреждён первый русский театр. Императрица Елизавета Петровна издала Указ об учреждении "русского для представления трагедий и комедий театра" в Петербурге (30 августа по старому стилю).
В 1960 году на конференции в Багдаде (10—14 сентября) создана Организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК).
В 2008 году в ЦЕРНе произошёл пробный запуск всех участков большого адронного коллайдера.
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