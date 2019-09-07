ДЛЯ ВСЕХ
11:00, 12:30 - "Умная собачка Соня"; 15:00 - "Дама с собачкой"."Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
14:00 - "Кошка из головы не идёт"; 19:30 - "Фрида: спектр независимости" . "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
16:00 - интеллектуальная вечеринка-девичник для девушек, мам и их подруг. "Максимилианс", улица 50 Лет Октября, 8Б. Подробности здесь.
20:00 - джазовый концерт: Jazz Street // September Song. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
С 10:00 - молодые семьи будут мастерить навес над скамьей на тюменском Литературном бульваре , улица Советская, 55А/1). Акция "Урок труда" приурочена к премиям "Папа года" и "Мама года".
11:00, 15:00, 20:00 - пресс-коференции с председателем Избиркома Игорем Халиным. ДоОм журналистов, улица Полины Осипенко, 81.
14:00 - презентация арт-объектов в парке "Алебашево". Спикеры: Артем Андросов – лидер проекта по созданию первого событийного парка "Алебашево", председатель Комитета по развитию молодежного предпринимательства "ОПОРЫ РОССИИ"; Мария Туркина – искусствовед, куратор творческой группы художников из Санкт-Петербурга. Тел. +7 932 328 19 97.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1380 году — разгром русскими войсками монголо-татар в Куликовской битве.
В 1429 году — штурм Парижа войсками Жанны Д’Арк.
В 1522 году завершено первое кругосветное путешествие, начатое под руководством Фернана Магеллана. Из пяти кораблей Магеллана назад вернулся лишь один — "Виктория" под командой баска Элькано, а из 265 человек, отправлявшихся в плавание, благополучно вернулись на родину только 18.
В 1636 году основан Гарвардский университет, старейший из университетов Нового Света.
В 1768 году Екатерина II поручила английскому доктору Томасу Димсдейлу (Thomas J. Dimsdale) начать делать в России прививки от оспы.
В 1941 году немецкие войска окружили город Ленинград, началась Блокада Ленинграда.
В 1967 году вступила в строй Братская ГЭС.
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