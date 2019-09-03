ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - спектакль "Фрида: спектр независимости". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
19:30 - концерт группы "ХуГа". Отель "Восток", городское кафе, улица Республики, 159. Подробности здесь.
20:00 - кинопоказ: "Семь психопатов" / Seven Psychopaths (2012). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
С 10:00 - "Бизнес-Драйв" для представителей малого и среднего бизнеса. В 11:00 - пресс-подход с организаторами мероприятия и экспертом по созданию эффективных команд и запуску стартапов Владимиром Мариновичем. КТЗ "Золотые ворота Сибири", улица Герцена, 87. Аккредитация по тел. 8-904-492-20-11 или по э/почте eremeva-ii@ural.rt.ru.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1781 году 44 испанских поселенца основали город Лос-Анджелес, Калифорния, США.
В 1810 году князь Абхазии Георгий Шаваршидзе принял присягу на верность русскому царю.
В 1882 году В Нью-Йорке Томас Эдисон запустил первую в мире центральную электростанцию и впервые в истории включил коммерческое электрическое освещение (всего для 85 платных клиентов).
В 1888 году американский изобретатель Джордж Истмен зарегистрировал торговую марку "Kodak"; в тот же день он получил патент на рулонную фотоплёнку в кассетах и фотокамеру для съёмки на такую плёнку.
В 1943 году состоялась встреча Иосифа Сталина с тремя иерархами Русской православной церкви. Встреча обозначила поворот в церковной политике СССР.
В 1959 году в США в продаже появилась новинка — колготки.
В 1964 году NASA вывело в космос свою первую орбитальную геофизическую обсерваторию.
В 1975 году в телеэфир вышел первый выпуск игры "Что? Где? Когда?".
В 1991 году Свердловск вновь стал Екатеринбургом.
В 1998 году основана компания "Google".
В 1999 году произошел террористический акт в дагестанском городе Буйнакске.
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