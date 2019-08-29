ДЛЯ ВСЕХ
11:00 - праздник национальных кукол. ДНК "Строитель", улица Республики, 179.
19:00 - спектакль "Крейцерова соната". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
20:00 - StandUp в "Максимилиансе", улица 50 лет Октября, 8Б. Подробности, билеты здесь.
15:00 - День открытых дверей во Дворце "Пионер": технопарк "Кванториум" (Геологоразведчиков, 6а,) и Центр туризма и краеведения (Перекопская, 34). Подробности здесь.
19:00 - органный концерт в католическом костеле св. Иосифа, улица Ленина, 7.
20:00 - кинопоказ: "Паразиты" / Gisaengchung (2019). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
21:00 - Вечер кино на террасе: "Законопослушный гражданин". "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
13:00 - первое занятие в рамках проекта "Бабушки особого назначения". Тюменский центр обороны "Крав-мага", улица Полины Осипенко, 81.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1901 году английский изобретатель Хьюберт Сесил Бут запатентовал электрический пылесос.
В 1943 году Красной армией от немецко-фашистских захватчиков освобождён Таганрог. Завершено освобождение Ростовской области.
В 1944 году — вступление Советской армии в Бухарест.
В 1963 году чтобы уменьшить риск случайной ядерной войны, между Москвой и Вашингтоном установлена "горячая линия".
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