ДЛЯ ВСЕХ
11:00 - нетворкинг для творческих: фотографы, журналисты, SMM, маркетологи, дизайнеры, блогеры. "Своя компания", улица Республики, 163. Вход свободный, подробности здесь.
19:00 - спектакль "Demon_pattern". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Анна Франк". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
20:00 - StandUp в "Максимилиансе", улица 50 лет Октября, 8Б. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: Эдвард руки-ножницы / Edward Scissorhands (1990). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
21:00 - Вечер кино на террасе: "Леон". "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
13:00 - пресс-тур, посвященный работе химиотерапевтической службы. Улица Барнаульская, 32. аккредитация по тел. 89829445192.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1883 году в Оттаве Томас Ахерн продемонстрировал первую электроплиту.
В 1912 году в Москве открыта панорама Франца Рубо "Бородинская битва".
В 1929 году пуском электрички от Москвы до Мытищ начата эксплуатация первого магистрального электрифицированного участка Московской железной дороги.
В 1938 году в СССР введено заочное обучение в вузах.
В 1949 году на Семипалатинском полигоне прошло испытание первой советской атомной бомбы. В 1991 году в этот же день ядерный полигон был закрыт.
В 1957 году сформированы пять отдельных батальонов специального назначения (Спецназ), подчинявшихся командующим военных округов и групп войск.
В 1964 году в СССР реабилитированы немцы Поволжья.
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