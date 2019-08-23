24
августа

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 23 августа 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

11:00 - встреча комсомольских поколений в сквере Комсомольский. Подробности здесь.

11:00 - 13:00 - "Морфология улиц": лекция "Разработка концепции одежды". Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

11:00 - клуб выходного дня "Наш веселый выходной" в ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.

16:00 - концерт "Вечная любовь". ДНК"Строитель", улица Республики, 179, подробности здесь.

18:00 - TanzLab. Интервью-встреча с хореографами. "Космос", улица Республики, 165А. Участие бесплатное, регистрация обязательна. Подробности здесь.

С 18:00 - ежегодная всероссийская акция "Ночь кино - 2019".  ДК "Поиск", (ул. Александра Пушкина, 10): 18:00 - фильм "Домовой", 20:00 - "Балканский рубеж", 22:40 – "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел". ЦК "Современник" (ул. Олимпийская, 9): 18:00 - викторина "Мультпланета", 19:00 - тематическая программа "Мой любимый фильм", 20:00 - фильм "Домовой", 22:00 – "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел".

18:00 - спектакль "Он, Она, окно, покойник". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

20:00 - кинопоказ: "Однажды в Стокгольме" / Stockholm (2019). "Ребёнок Розмари" / Rosemary's Baby (1968). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 79 году произошло извержение Везувия. Города Помпеи, Геркуланум и Стабии погребены под вулканическим пеплом.

В 1853 году американским поваром Джорджем Крамом изобретены картофельные чипсы.

В 1869 году запатентована первая вафельница.

В 1937 году советский лётчик Константин Кайтанов первым в мире совершил парашютный прыжок из стратосферы — с высоты 11037 м.

В 1944 году победоносно завершилась Жебрияны-Вилковская десантная операция. Умелые действия 2 десантных групп общей численностью 800 человек вывел из строя порядка 7500 (6500 сдалось в плен) немецко-румынских солдат. День освобождения Молдавии от фашистской оккупации.

В 2004 году в результате терактов потерпели катастрофу российские самолёты Ту-154Б-2 и Ту-134А-3, погибло 89 человек.

Теги: история , повестка
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