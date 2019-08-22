23
августа

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 22 августа 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

18:00, 19:00 - TanzLab. Пол Уайт. Мастер-класс для актеров и танцоров. "Космос", улица Республики, 165А. Участие бесплатное, регистрация обязательна. Подробности здесь.

18:00 - собрание-лекция по теме "Соционика и типологии личности". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности здесь.

19:00 - встреча с Юрием Москвиным: "Как создать свою анимационную студию". "Медиаполис", улица Чернышевского, 2а/12. Участие бесплатное. Подробности здесь.

20:00 - кинопоказ: "Одиннадцать друзей Оушена" / Ocean's Eleven (2001). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1799 году в Петербурге запрещено носить бакенбарды.

В 1906 году Николай II объявил о продаже 20 миллионов акров земли русским крестьянам (чуть более 8 млн га).

В 1913 году в Копенгагене открыт памятник Русалочке — героине сказки Андерсена.

В 1914 году Японская империя объявила войну Германской империи и вступила в Первую мировую войну на стороне Антанты  - военно-политического блока России, Великобритании и Франции.

В 1935 году Политбюро ЦК ВКП(б)  постановило заменить двуглавых орлов на башнях Кремля пятиконечными звёздами к 7 ноября этого же года.

В 1939 году заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом.

В 1959 году правительство США объявило о введении в 400 школах страны в качестве предмета обучения русского языка.

В 1991 году Борис Ельцин остановил деятельность КПСС и выпуск газеты "Правда".

В 1991 году основана Всемирная паутина: открыт публичный доступ к первому в мире веб-серверу.

Теги: история , повестка , СМИ
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