ДЛЯ ВСЕХ
11:00 - "Волшебный горшочек". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Рокетмен" / Rocketman (2019); 22:00 -"Ужасный уикенд": "Ночь живых мертвецов" / Night of the Living Dead (1968). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - легкоатлетический полумарафон проекта "Стальной характер". Тел. 8-912-929-19-34.
11:00 - районный праздник "Сабантуй". Деревня Тураева, тел. 8-905-822-49-19.
11:00 - XXII областной казахский праздник "Курултай -2019". Село Исетское, тел. 8-919-951-54-13.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1534 году в Кембридже зарегистрировано первое в мире издательство.
В 1917 году Зарегистрирована торговая марка "BMW".
В 1940 году американский музыкальный журнал "Billboard" опубликовал первый список самых популярных песен.
В 1955 году открыт для всеобщего обозрения историко-архитектурный ансамбль Московского Кремля. После переезда советского правительства весной 1918 года из Петрограда в Москву Кремль был закрыт для посещений.
В 1966 году подписано постановление правительства СССР о строительстве Волжского автомобильного завода.
В 1976 году проведены первые исследования на поверхности Марса.
В 1990 году опубликованы основные положения принятой российским правительством программы "Мандат доверия на 500 дней", разработанной Григорием Явлинским и предусматривающей приватизацию государственной собственности и освобождение цен.
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