ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - "Рыжий чулок". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А, ПОдробности,билеты здесь.
18:00 - поэтический вечер #ОлиныЧтения. Музей Словцова, улица Советская, 63, вход свободный.
19:00 - "Светлые души". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А, Подробности,билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Догма" / Dogma (1999). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
14:30 - торжественное открытие Областного летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди взрослого населения, посвященного празднованию 75-летия образования Тюменской области. Детский центр "Олимпийская Ребячка".
17:30 - открытие персональной выставки художника Олега Фёдорова "ИЗБРАННОЕ. ХХ–ХХI", или "В процессе создания и завершения". Выставочный зал Союза Художников, улица Холодильная, 124.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1804 году в Санкт-Петербурге состоялось первое в мире исключительно научное путешествие на воздушном шаре.
В 1943 году в ходе битвы на Курской дуге у железнодорожной станции Прохоровка произошло танковое сражение, одно из крупнейших в мировой истории.
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