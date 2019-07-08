ДЛЯ ВСЕХ
18:00 - открытая лекция "Новая драма: с чего начиналась современная российская драматургия?" "Космос", улица Республики, 165А. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1722 году купцами Затрапезными основано одно из первых в России совместных предприятий — Ярославская мануфактура (ныне — Ярославский комбинат технических тканей).
В 1887 году английский фабрикант бумаги Джон Дикинсон (John Dickinson) на ежегодной встрече производителей бумаги представил на торжественном обеде первые бумажные салфетки.
В 1938 году в магазины Великобритании поступили 35 миллионов противогазов. Впервые эти средства защиты были предложены гражданскому населению.
В 1952 году ГДР приняла решение о строительстве социализма.
В 1993 году принят Закон РФ "Об авторском праве и смежных правах".
В 2002 году в связи с успешным выступлением национальной сборной на чемпионате мира по футболу 2002 года власти Южной Кореи приняли решение "простить" 4,8 млн человек, которые допустили несерьезные нарушения ПДД.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru