9
июля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 08 июля 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

18:00 - открытая лекция "Новая драма: с чего начиналась современная российская драматургия?" "Космос", улица Республики, 165А. Подробности здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1722 году купцами Затрапезными основано одно из первых в России совместных предприятий — Ярославская мануфактура (ныне — Ярославский комбинат технических тканей).

В 1887 году английский фабрикант бумаги Джон Дикинсон (John Dickinson) на ежегодной встрече производителей бумаги представил на торжественном обеде первые бумажные салфетки.

В 1938 году в магазины Великобритании поступили 35 миллионов противогазов. Впервые эти средства защиты были предложены гражданскому населению.

В 1952 году ГДР приняла решение о строительстве социализма.

В 1993 году принят Закон РФ "Об авторском праве и смежных правах".

В 2002 году в связи с успешным выступлением национальной сборной на чемпионате мира по футболу 2002 года власти Южной Кореи приняли решение "простить" 4,8 млн человек, которые допустили несерьезные нарушения ПДД.

 

Теги: повестка
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