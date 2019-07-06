ДЛЯ ВСЕХ
10:00- 22:00 - XI Фестиваль "Абалакское поле" - 2019. Подробности здесь.
10:00 - "Загадки природы"; 12:00 - "Кошкин дом". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
12:00, 16:00 - "Легенда. Моя Россия". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
16:00 - "Ромашковый праздник": концерт, семейные мастер-классы, семейная эстафета, интерактивная игровая зона для взрослых и детей. ДК "Орфей", улица 70 лет Октября, 5в.
17:00 - мастер-класс "Дарите ромашки любимым". ЦКиИ "Современник", улица Олимпийская, 9.
17:00 - Шоу каскадеров. Автодром ДОСААФ (микрорайон Метелево). Подробности здесь.
18:00 - танцевальная программа "Музыкальное лето". Это новый проект профессиональных коллективов Центра культуры и творчества "Тюмень". В концертно-танцевальной программе Духового оркестра – популярная инструментальная музыка, танцевальные ритмы, знакомые песни отечественной и зарубежной эстрады в исполнении солистов ЦКиТ. Площадь 400-летия Тюмени.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1921 году в советской России разрешено создавать частные предприятия с численностью работающих более 20 человек.
В 1932 году ленинградский научно-исследовательский институт молочной промышленности впервые в стране разработал способ переработки молока в порошок.
В 1938 году в Ленинграде опытным телецентром показан в эфире двухчасовой концерт. Это — первая в СССР телевизионная передача.
В 1980 году первый перелёт через Ла-Манш самолёта на солнечных батареях.
В 1989 году на совещании в Бухаресте Михаил Горбачёв заявил о праве социалистических стран на собственный путь развития.
В 2004 году 7-13 июля в Барселоне был созван Четвёртый Парламент религий мира, который собрал более 8 тысяч участников, представителей сотен религиозных направлений и течений из более чем 60 стран мира.
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