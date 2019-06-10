ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:00 - "Веселые страшилки", истории для детей. "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - гонка-критериум в рамках первого тура открытого чемпионата и первенства Тюменской области по велосипедному спорту (шоссе-критериум). Тел. (3452) 68-58-71 (доб. 140).
14:00 - экологическая акция в Гилёвской роще, призванная привлечь внимание к вопросу защиты представителей фауны, обитающих в городских лесах. Тел. 8-919-925-20-08.
15:00 - церемония вручения первых паспортов гражданина Российской Федерации. Малый зал Тюменской гордумы, улица Первомайская, 20.
15:30 - шахматный турнир "ТВВИКУ-ТЮМЕНЬ", посвященный Дню России. ТВВИКУ, улица льва Толстого, 1.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1858 году в Санкт-Петербурге освящён Исаакиевский собор.
В 1975 году добыта первая нефть в Северном море.
В 1992 году в России принята государственная программа ваучерной приватизации.
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