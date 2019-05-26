ДЛЯ ВСЕХ
19:00, 22:00 - "Ш.Холмс, д-р Ватсон. Идеальное преступление". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
20:00 — Jazz Jam Session. Fabric Lab, улица Молодежная, 74/4. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00-17:00 - Первый промышленный форум. Технопарк, улица Республики, 142 . Регистрация здесь.
13:00 - 18:30 - "День предпринимателя". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1703 году заложена Петропавловская крепость. День основания города Санкт-Петербурга.
В 1883 году в Москве на Красной площади открылось здание Исторического музея.
В 1930 году Ричард Дрю запатентовал "прозрачную целлофановую липкую ленту" — скотч. Новинку использовали для защиты стекла автомашины при покраске.
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