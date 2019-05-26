27
мая

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 26 мая 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

19:00, 22:00 - "Ш.Холмс, д-р Ватсон. Идеальное преступление". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

20:00 —  Jazz Jam Session. Fabric Lab, улица Молодежная, 74/4. Подробности, билеты здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

10:00-17:00 - Первый промышленный форум. Технопарк, улица Республики, 142 . Регистрация здесь.

13:00 - 18:30 - "День предпринимателя". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1703 году заложена Петропавловская крепость. День основания города Санкт-Петербурга.

В 1883 году в Москве на Красной площади открылось здание Исторического музея.

В 1930 году Ричард Дрю запатентовал "прозрачную целлофановую липкую ленту" — скотч. Новинку использовали для защиты стекла автомашины при покраске.

Теги: повестка
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

По вопросам размещения информации в рубрике «Повестка дня»
обращайтесь по адресу e-mail: sp@newsprom.ru

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2019