25
мая

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 24 мая 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:00, 16:00 - "Как на Машу зубки обиделись"; 12:00 - "Репка". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

10:30 - чемпионат Уральского федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин. ЦОП "Тюмень-дзюдо", улица Валерии Гнаровской, 1. Вход бесплатный.

11:00, 12:30 - "Рыжий чулок". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

10:30, 13:00 - спектакль "Принцесса и свинопас". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.

16:00 - день рождения ТРЦ "ТюменьСитиМолл", улица Тимофея Чаркова, 60. Вход свободный.

19:00 — "Русская народная почта". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

18:00 — "Старший сын". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

18:00 - встреча, посвященная региональному говору. Тайм-кафе "Пятый угол", улица Республики, 5а. Подробности, билеты здесь.

19:00 — "Ш.Холмс, д-р Ватсон.Идеальное преступление". Драмтаетр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:00 — четверть финалы официальной лиги "ЗАПСИБ" Международного Союза КВН. ДТиС "Пионер", улица Кирова, 46. Подробности, билеты здесь.

20:00 — "Реальные упыри/ Что мы делаем в темноте?" /What We Do in the Shadows (Новая Зеландия, 2014). Fabric Lab, улица Молодежная, 74/4. Подробности, билеты здесь.

23:00 - MISHA KLEIN. "Атмосфера", улица Ямская 22. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

9:00 - очная защита проектов по тематике Smart City, IoT/ IioT и Big Data в Инжиниринговом технологическом коворкинге Тюменского индустриального университета. Аккредитация по тел. (3452) 390-330, 8 919 928 40 48.

10:00 - международный фестиваль молодёжи и студентов "Поколение без границ" База отдыха ТИУ "Олимпия", 29-й км Ялуторовского тракта. Тел. 390-330.

13:00 - выпускной Яндекс.Лицея. Ученики первого и второго года обучения получать сертификаты об окончании образовательного курса. "Точка кипения-Тюмень", технопарк, улица Республики, 142. Тел. 7 919 928 27 21

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1579 году Иван Грозный отправил грамоту донским казакам. Этот день считается Днём основания Донского казачества.

В 1731 году открыто судоходство по Ладожскому каналу.

В 1946 году провозглашена независимость Иордании от Англии.

В 1989 году открыт I Съезд народных депутатов СССР. Председателем Верховного Совета СССР избран Михаил Горбачёв.

Теги: повестка
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