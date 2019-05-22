23
мая

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 22 мая 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

18:00 - "На одной высоте". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Билеты здесь.

19:00 - HammAli & Navai. КЗ "Байконур", улица Максима Горького, 44/3. Подробности здесь.

20:00 — "Шерлок Холмс, доктор Ватсон. Идеальное преступление". Премьера театра Дмитрия Ефимова "Европа". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

20:00 - "Стражи Галактики. Часть 2" / Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017). Fabric Lab, улица Молодежная, 74/4. Подробности, билеты здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

9:00-20:00 - INNOWEEK-2019. Технопарк, улица Республики, 142. Программа дня здесь.

10:00 - "Последний звонок" в кадетском училище, улица Клары Цеткин, 39/1. Аккредитация по тел. 8-922-478-04-90.

14:00 - заседание простоянной комиссии в гордуме, улица Первомайская, 20.

14:00 - гала-концерт фестиваля "Рубиновый микрофон". ДК "Торфяник". В рамках концерта пройдет церемония награждения участников, а также свое творчество представят лучшие конкурсанты. В этом году темой фестиваля-конкурса стала "Люблю тебя, моя Сибирь, моя земля людей счастливых". Тел. 8-919-928-80-98.

15:00 - областной выпуск обучающихся спецрупп добровольной подготовки к военной службе Тюменской области.  Историческая площадь, мемориал "Вечный огонь".

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1666 году по решению Собора православной церкви расстрижен и предан церковному проклятию протопоп Аввакум Петров. Начало церковного раскола на Руси.

В 1904 году в Вене открылся первый чемпионат мира по греко-римской (классической) борьбе.

В 1949 году вступил в силу Основной закон ФРГ (конституция), таким образом, была провозглашена Федеративная республика Германия.

В 1987 году в СССР прекратили глушить американскую радиостанцию "Голос Америки".

Теги: история , концерты , повестка , спектакли
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