ДЛЯ ВСЕХ
18:00 — спектакль "Ритуал-шоу После Чудес". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
20:00 — "Шерлок Холмс, доктор Ватсон. Идеальное преступление". Премьера театра Дмитрия Ефимова "Европа". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
20:00 - Джазовый Концерт - Jazz Street Trio. Fabric Lab, улица Молодежная, 74/4. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
9:00-17:30 - INNOWEEK-2019. Технопарк, улица Республики, 142. Программа дня здесь.
11:00 - массовый флешмоб в рамках акции помощи ветеранам войн "Красная гвоздика". Набережная, тел. 8-919-941-88-01.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1856 году в Москве основана Третьяковская галерея.
В 1900 году в Нью-Йорке основано информационное агентство "Associated Press".
В 1906 году братья Райт получили патент на свой летательный аппарат.
В 1911 году профессор Технологического института Борис Львович Розинг впервые в мире продемонстрировал на экране электронно-лучевой трубки изображения геометрических фигур — прообразы нынешнего телевизионного изображения.
В 1990 году после многолетнего противостояния Северный и Южный Йемен объединились в единую Республику Йемен.
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