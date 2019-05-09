ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - торжественное прохождение войск Тюменского гарнизона и праздничное шествие жителей Тюменской области "Салют, Победа!" Центральная площадь.
Праздничные уличные программы:
11:00-19:00 - "От дома до Победы!" Площадь у Технопарка, улица Республики, 142.
11:30 - "Мы правнуки Победы!" ДТиС "Пионер", улица Челюскинцев, 46.
12:00-17:00 - "Мы наследники Великой Победы!" Площадь 400-летия Тюмени.
13:00-17:00 - "Тюмень тыловая". Цветной бульвар.
13:00 - "Пусть поколения помнят!". Сквер "Комсомольский".
13:00-15:00 - концертная программа "Аккорды победы"; 15:00-17:00 - танцевальная программа "В ритмах вальса Победы". Площадь ДНК "Строитель", улица Республики, 179.
13:00 - гала-концерт "Голоса Победы". Театр кукол, улица Кирова, 36. Вход бесплатный.
15:00, 19:00 - "Кадриль". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
17:00 - спектакль "Человек и манекен". МТЦ "Космос", улица Республики, 165а. Подробности, билеты здесь.
17:00 - концерт в честь Дня Победы. Железнодорожный вокзал, улица Привокзальная, 22. Вход свободный.
18:55 - всероссийская акция "Минута молчания". Ровно на минуту центр Тюмени погрузится в тишину, чтобы почтить память погибших во время Великой Отечественной войны. Пересечение улиц Республики и Мелькайте.
19:00 - марафон современных фильмов о Второй мировой войне. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
22:00 - праздничный салют в честь Дня Победы. Район набережной.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1944 году войсками 4-го Украинского фронта освобождён Севастополь.
В 1945 году в 0:43 по московскому времени в районе Берлина Карлсхорсте генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германии, который подтвердил время прекращения огня в 01:01 по московскому времени.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru