ДЛЯ ВСЕХ
15:00 - "Поющая эскадрилья": концерт, танцевальная площадка с песнями военных лет, полевая кухня, конкурсы и подарки. Сквер имени Моисеенко, улица Одесская,50.
15:30 -18:00 - консультации по поиску родственников - участников Великой Отечественной войны. Областной поисковый центр, улица Геологоразведчиков 6а, каб. 201.
16:00 - концерт в честь 74-й годовщины Победы над фашизмом. "Усадьба Колокольниковых", улица Республики, 18. Бронирование билетов по тел. 46-49-63.
16:00 - показ документального фильма "Докладываю, товарищ Сталин!". Литературно-краеведческий центр, улица Первомайская, 14. Вход бесплатный.
17:00 - бесплатный концерт "Пусть память годы не остудит". Сквер "Серебряные ключи", улица Энергостроителей, 2/1.
18:00 - открытие персональной выставки картин Александра Амелина-Иахина "Символ как пророчество", улица Холодильная, 124. Вход свободный.
18:30 - акция "Свеча памяти". Парковка у ТРЦ "Остров", улица Федюнинского, 67.
19:00 - "С любимыми не расставайтесь". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - гала-концерт "Солист оркестра". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - открытая лекция "Античность, породившая нас: от мифического восприятия мира до мемов и теорий заговоров". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А.
20:00 - кинопоказ: "Бесславные ублюдки" / Inglourious Basterds (2009). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - пресс-конференция "Лесопожарная обстановка на территории юга Тюменской области в условиях особого противопожарного режима 2019 года". Участники: начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы (УНДиПР) Главного управления МЧС России по Тюменской области Алексей Шутов, директор департамента лесного комплекса Николай Пуртов. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел. +7-922-397-67-43.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1541 году испанский конкистадор и путешественник Эрнандо де Сото открыл реку Миссисипи.
В 1713 году столица России перенесена из Москвы в город Санкт-Петербург.
В 1886 году впервые производится Coca-cola — напиток, созданный доктором Джоном Пембертоном.
В 1949 году открыт монумент "Воин-освободитель" в берлинском Трептов-парке.
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