ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - "Как котенок научился мяукать"; 12:00 - "Умка". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Бармалей", волшебная сказка. "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
12:00, 14:30 - экскурсия "От острога до столицы" от музея "Городская Дума", улица Ленина, 2. Запись и подробности по тел. +7 (3452) 45-35-90, +7-929-266-73-72 и здесь.
18:00 - комедия "Ханума". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - спектакль "Мертвые души". Гастроли театра "Поиск", Лесосибирск. "Космос", улица Республики, 165А. ПОдробности, билеты здесь.
18:00 - "Не все коту масленица". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
18:00 - живая музыка: в исполнении Дарьи Кудренко прозвучат "Гори, гори, моя звезда", "Нежность" (Майя Кристалинская), "Белой акации гроздья душистые" (из к/ф "Дни Турбиных") и другие известные песни и романсы. Музейный комплекс имени Словцова, улица Советская, 63, вход свободный.
20:00 - кинопоказ: "Море соблазна" / Serenity (2019). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
23:00 - вечеринка "Молодость.Туса". "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1803 году российский император Александр I разрешил учредить в Москве Странноприимный дом (впоследствии НИИ скорой помощи им. Склифосовского).
В 1815 году образовано Царство Польское, ставшее согласно решениям Венского конгресса частью Российской империи.
В 1867 году в России основано Общество Красного Креста.
В 1999 году разрушительный ураган опустошил юго-восточную часть города Оклахома-Сити и множество пригородов. Погибли 36 человек. Материальный ущерб составил более миллиарда долларов.
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