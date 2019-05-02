ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - "Дюймовочка"; 12:00 - "Бобик в гостях у Барбоски". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
12:00, 14:30 - экскурсия "От острога до столицы" от музея "Городская Дума", улица Ленина, 2. Запись и подробности по тел. +7 (3452) 45-35-90, +7-929-266-73-72.
18:00 - трагедия "Ромео & Джульетта". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - спектакль "Мертвые души". Гастроли театра "Поиск", Лесосибирск. "Космос", улица Республики, 165А. ПОдробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Затерянные во льдах" / Arctic (Исландия, 2018). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1703 году в Москве лютеранский пастор Эрнст Глюк основал первую в России гимназию.
В 1923 году состоялся первый беспосадочный трансконтинентальный перелёт. Военные пилоты О.Келли (Oakley G. Kelly) и Дж. Макриди (John Macready) выполнили перелёт на самолёте "Fokker T2". Путь из Нью-Йорка в Сан-Диего длиною 4100 километров они проделали за 26 часов 50 минут.
В 1945 году командующий обороной Гельмут Вейдлинг подписал приказ о капитуляции Берлина.
В 2004 году памятник советскому солдату с девочкой на руках вернулся в Трептов-парк.
В 2014 году - пожар в одесском Доме профсоюзов.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru