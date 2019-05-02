2
мая

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 01 мая 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:00 - "Дюймовочка"; 12:00 - "Бобик в гостях у Барбоски". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

12:00, 14:30 - экскурсия "От острога до столицы" от музея "Городская Дума", улица Ленина, 2. Запись и подробности по тел. +7 (3452) 45-35-90, +7-929-266-73-72. 

18:00 - трагедия "Ромео & Джульетта". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

18:00 - спектакль "Мертвые души". Гастроли театра "Поиск", Лесосибирск. "Космос", улица Республики, 165А. ПОдробности, билеты здесь.

20:00 - кинопоказ: "Затерянные во льдах" / Arctic (Исландия, 2018). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1703 году в Москве лютеранский пастор Эрнст Глюк основал первую в России гимназию.

В 1923 году состоялся первый беспосадочный трансконтинентальный перелёт. Военные пилоты О.Келли (Oakley G. Kelly) и Дж. Макриди (John Macready) выполнили перелёт на самолёте "Fokker T2". Путь из Нью-Йорка в Сан-Диего длиною 4100 километров они проделали за 26 часов 50 минут.

В 1945 году командующий обороной Гельмут Вейдлинг подписал приказ о капитуляции Берлина.

В 2004 году памятник советскому солдату с девочкой на руках вернулся в Трептов-парк. 

В 2014 году - пожар в одесском Доме профсоюзов.

Теги: история , повестка , спектакли
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

По вопросам размещения информации в рубрике «Повестка дня»
обращайтесь по адресу e-mail: sp@newsprom.ru

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2019