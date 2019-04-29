ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:00 - "Солдатская краюха", сказка-быль. Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
9:00 - III областной фестиваль по продвижению детской книги и чтения "Книги открывают сердца". ТОГИРРО, актовый зал, улица Малыгина, 73. Тел. (3452) 39-90-69.
11:00 - пресс-конференция "О налоговых льготах при налогообложении имущества физических лиц: основания, изменения". Участники: Иванова Ольга – заместитель руководителя УФСН, Бузолина Наталья – начальник отдела налогообложения имущества, Кочеткова Любовь – начальник отдела работы с налогоплательщиками. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел.: (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43, е-mail: manager@t-l.ru
13:00 - пресс-конференция на тему: "ЗОЖ и профилактика на рабочих местах: насколько здорово трудоспособное население". Участники: Лосева Елена, специалист отделения медицинской профилактики "Медгорода", Сунгатуллина Алина, заведующая сектором межведомственных связей и программ медицинской профилактики Центра медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел.: (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1649 году Царь Алексей Михайлович утвердил "Наказ о гражданском благочинии", в котором говорится об установлении в Москве и других городах профессиональной противопожарной охраны.
В 1789 году Джордж Вашингтон был единогласно избран первым президентом США.
В 1905 году российский император Николай II подписал указ о свободе вероисповедания.
В 1909 году в Санкт-Петербурге создана первая в России скаутская организация.
В 1944 году в СССР принято постановление о создании школ рабочей молодёжи.
В 1945 году начался штурм рейхстага советскими войсками во время Берлинской операции. Совтеские войка освободили узниц женского концентрационного лагеря Равенсбрюк.
Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством у себя в бункере.
В 1960 году в газетах появилось сообщение об успешной разведке нефти в Тюменской тайге. Первую промышленную нефть Сибири дала скважина № 7.
В 1990 году начала вещание первая в России негосударственная коммерческая радиостанция "Европа плюс".
В 1992 году в Женеве объявлено, что технология Всемирной паутины (World Wide Web), разработанная сотрудником Европейской лаборатории физики элементарных частиц (CERN) англичанином Тимом Бернерсом-Ли, будет для всех бесплатной.
В 2002 году в Обнинске навсегда остановлен реактор первой в мире атомной электростанции.
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