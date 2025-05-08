Что положить в аптечку, отправляясь в отпуск

Врач-терапевт Екатерина Голубитских советует уделить этому пункту особое внимание, ведь даже в самых райских уголках планеты могут возникнуть ситуации, когда под рукой должны быть необходимые лекарства.

По словам врача, универсальной "таблетки от всего" не существует, поэтому аптечка должна быть адаптирована под конкретного человека и особенности поездки:

• Обезболивающие и жаропонижающие пригодятся при высокой температуре, головной или мышечной боли.

• Средства от расстройств пищеварения: сорбенты, активированный уголь, ферменты, прибиотики, средства от диареи, регидрон (для восполнения электролитного баланса при рвоте).

• Антисептики и перевязочные материалы – зеленка или хлоргексидин, бинты, пластыри, салфетки с антисептиком.

• Противоаллергические препараты и противозудные крема подойдут при укусах насекомых или пищевых реакциях.

• Капли – глазные или назальные в зависимости от времени года и климата (при простуде или сухости).

• Антисептический гель/спрей для рук особенно актуален при поездках в общественном транспорте и местах массового скопления людей.

• Антибиотики широкого спектра действия и противовирусные препараты.

• Ингалятор при возможных бронхоспазмах.

– Если вы принимаете лекарства на постоянной основе, обязательно включите их в аптечку с запасом на все время путешествия и еще на несколько дней – на случай задержки рейса, – советует врач.

Также это касается и туристов, которые систематически принимают поливитамины. Опытный врач также советует брать в отпуск максимально таблетированные препараты, минимизируя такие формы лекарств, как жидкие или гелевые. Во-первых, так лекарства могут занимать небольшое количество места и не растечься, во-вторых, препараты в жидком состоянии могут запретить проносить в ручной клади в самолет.