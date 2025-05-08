Тюменцам дали советы по обновлению интерьера

По словам дизайнера интерьера с платформы "Авито услуги" Виктории Медниковой, существенно освежит комнату новый цвет стен.

"Это самая заметная поверхность в любом помещении, а ее цвет напрямую влияет на общее восприятие пространства. Если хочется быстро поменять дизайн, перекраска — самое простое решение. Нейтральные цвета, такие как молочный, теплый серый или бежевый, делают пространство визуально просторнее и светлее. Сегодня особенно популярны моющиеся краски — они идеальны для семей с детьми или домашними питомцами", - уточнила дизайнер.

Она отметила, что важно грамотно подготовить стены под покраску - удалить старое покрытие, нанести грунт, а затем использовать валик для равномерного нанесения. Если стены неидеальны, лучше выбирать матовую или полуматовую краску — она позволит скрыть неровности.

Вторую жизнь мебели из массива, МДФ или ЛДСП также придадут краски: мебельные эмали или алкидные составы, а для глянцевых поверхностей — аэрозольные или двухкомпонентные краски с грунтовкой. Универсальные оттенки — белый, серый, графитовый, черный — органично вписываются в современные и минималистичные интерьеры. А обновленные ручки и петли придадут мебели свежий вид и сделают ее снова привлекательной, - сообщает Тюменская линия.

"Центральным элементом любой гостиной является диван — именно его внешний вид задает настроение всему интерьеру. Освежить его можно несколькими способами: заменить чехол, обновить обивку или добавить стильные декоративные акценты — подушки и пледы. Особенно выразительно смотрятся контрастные подушки и текстиль с разными фактурами, например, сочетание бархата и льна", - добавила Виктория Медникова.