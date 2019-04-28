29
апреля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 28 апреля 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

19:00 - органный гала-концерт "Музыка весны". Католический костел св. Иосифа, улица Ленина, 7. Подробности здесь.

19:00 - концерт Playingtheangel в Тюмени. "Байконур". улица  Максима Горького, 44/3. Подробности здесь.

20:00 - Jazz Jam: К Международному дню джаза. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

21:00 - Тима Белорусских. "Максимилианс", улица 50 лет Октября, 8Б. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

11:00 - третье отчетно-выборное собрание Союза ветеранов Ямала. Облдума, улица Республики, 52.

12:00 - пресс-конференция "Новый порядок предоставления социальной доплаты к пенсии и выплата пенсии в праздничные дни. Режим работы Почты России в праздничные дни" с участием заместителя управляющего Отделением Пенсионного фонда России по Тюменской области Виталий Левенков и заместитель директора Тюменского филиала Почты России Елены Лыжиной. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел.: (3452) 382-260, 382-262.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1882 году в Берлине начала действовать первая в мире экспериментальная линия троллейбуса, построенная компанией Siemens & Halske, ныне Siemens AG.

В 1897 году английский физик Джозеф Томсон, выступая на заседании Лондонского королевского общества, объявил об открытии им электрона.

В 1927 году в Ленинградской экспериментальной электротехнической лаборатории создан первый прибор, фотографирующий разного рода звуки: речь человека, биение сердца.

В 1977 году в Сикстинской капелле впервые папа римский и глава англиканской церкви епископ Кентерберийский провели совместную службу.

В 1982 году население Китая превысило миллиард человек.

В 2000 году Германия передала России фрагменты Янтарной комнаты.

Теги: история , повестка
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