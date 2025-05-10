В колоннах "Бессмертного полка" в Тюмени прошли более 125 тысяч человек

9 мая в Тюменской области в "Бессмертном полку"прошли более 350 тысяч человек, 125 тысяч из них – жители Тюмени, - рассказал Александр Моор в своем телеграм-канале.
Губернатор Тюменской области: "Принял участие в акции с портретом деда – Нестера Павловича Черкасова. Он, как и прадед, воевал с фашистами в Великую Отечественную войну. Нестер Павлович участвовал в Дебреценской, Будапештской, Балатонской, Венской и Пражской операциях. Боевой путь завершил 11 мая 1945 года в Чехословакии. Награжден Орденом Славы III степени и несколькими медалями.
Прадед, Павел Яковлевич Черкасов, войну встретил уже в зрелом возрасте, он 1890 года рождения. До Победы не дожил около двух лет, погиб в 1943 году в Белоруссии. Горжусь дедом, прадедом и всем советским народом, не жалевшим жизней и здоровья ради освобождения родной земли от фашистских захватчиков".
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