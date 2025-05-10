В Тюмени установили рекорд по массовому подъему гирь

В Тюмени на набережной Туры прошло спортивно-патриотическое мероприятие "Сила единства – вес Победы! Его участниками стали почти 600 человек.
Глава Тюмени Максим Афанасьев отметил в своем телеграм-канале: "Тюмень славится своими жителями, которые умеют ставить амбициозные цели и достигать их. Как глава города я не мог остаться в стороне от замечательной инициативы — установления рекорда по массовому подъёму гирь. Особенно символично, что это происходит в юбилей Великой Победы!
Сегодня наш рекорд посвящён героям, ковавшим победу, подарившим нам возможность мечтать, работать и строить будущее".
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