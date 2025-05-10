Артем Жога поздравил жителей УФО с 80-летием Победы

С Днем Победы поздравил жителей Уральского федерального округа полпред президента в УФО Артем Жога.

Артем Жога: “80 лет назад наши предки совершили то, что казалось невозможным. Ценой собственной жизни они сражались за каждый клочок родной земли и остановили беспощадную фашистскую машину.

Мужчины, женщины, старики, дети – у каждого был свой фронт. И каждый отдавал себя целиком ради Победы. Советский народ встал плечом к плечу, сплотился и отстоял нашу Родину".

Фото: телеграм-канал Артема Жоги