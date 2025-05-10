Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил тюменцев с Днем Победы

Поздравляю с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Подвиг воинов и тружеников тыла, сокрушивших фашизм, навечно останется в памяти нашего народа, заявил Александр Моор в своем телеграм-канале.

Александр Моор: Сейчас наши бойцы, участники специальной военной операции, достойные потомки солдат Великой Победы и тружеников тыла, так же сражаются с нацистами за мир и свободу. И мы особенно тесно ощущаем связь поколений, осознавая, что сила нашего Отечества – в единстве. С праздником, земляки. Мирного неба над головой! Верим в мужество и отвагу наших воинов. Как и 80 лет назад, Победа будет за нами!