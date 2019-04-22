ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - юмористическое шоу "Однажды в России". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности,билеты здесь.
19:00 - Студвесна: награждение концертных программ и вручение золотых призов. Тюменская филармония, улица Республики, 34. Билеты здесь.
20:00 - Jazz Manouche: Джэм в стиле Джипси-Джаз. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
9:00 - первая Западно-Сибирская Налоговая конференция "Налоги. Риски. Тренды". БЦ "Столыпин", улица 50 Лет Октября, 8Б, зал "Уренгой". Тел.: 8-982-942-82-12, 8-919-923-16-83.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1814 году в Петербурге был крупнейший в истории города праздничный салют по случаю заключения мира с Францией - прогремело 324 залпа.
В 1832 году Указом императора Николая I образовано Российское Министерство иностранных дел.
В 1838 году впервые без использования парусов пароход пересёк Атлантический океан; в гавань Нью-Йорка прибыл английский пассажирский колёсный пароход "Сириус".
В 1969 году в Хьюстоне проведена первая пересадка глаза человеку.
В 1970 году в целях защиты окружающей среды проведена первая акция, закреплённая позднее Генеральной Ассамблеей ООН как Международный день Матери-Земли.
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