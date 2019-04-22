22
апреля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 21 апреля 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

19:00 - юмористическое шоу "Однажды в России". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности,билеты здесь.

19:00 - Студвесна: награждение концертных программ и вручение золотых призов. Тюменская филармония, улица Республики, 34. Билеты здесь.

20:00 - Jazz Manouche: Джэм в стиле Джипси-Джаз. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

9:00 - первая Западно-Сибирская Налоговая конференция "Налоги. Риски. Тренды". БЦ "Столыпин", улица 50 Лет Октября, 8Б,  зал "Уренгой". Тел.: 8-982-942-82-12, 8-919-923-16-83.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1814 году в Петербурге был крупнейший в истории города праздничный салют по случаю заключения мира с Францией  - прогремело 324 залпа.

В 1832 году Указом императора Николая I образовано Российское Министерство иностранных дел.

В 1838 году впервые без использования парусов пароход пересёк Атлантический океан; в гавань Нью-Йорка прибыл английский пассажирский колёсный пароход "Сириус".

В 1969 году в Хьюстоне проведена первая пересадка глаза человеку.

В 1970 году в целях защиты окружающей среды проведена первая акция, закреплённая позднее Генеральной Ассамблеей ООН как Международный день Матери-Земли.

Теги: повестка
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

По вопросам размещения информации в рубрике «Повестка дня»
обращайтесь по адресу e-mail: sp@newsprom.ru

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2019