ДЛЯ ВСЕХ
11:00 - 18:00 - специализированная выставка "Индустрия красоты и здоровья". Тюменская ярмарка, улица Севастопольская, 12, Выставочный зал.
20:00 - концерт в темноте "Истина где-то рядом". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Патерсон" / Paterson (2016). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
9:30 - пресс-тур в Тобольск на форум для предпринимателей "Город – общее дело". Выезд из Тюмени в 5:00. Аккредитация, подробности по тел. 8-922-045-26-53.
10:00 - международная научно-практическая конференция по противодействию коррупции, улица Советская, 61. Программа мероприятия здесь.
10:00 - заседание постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию. Городская дума, улица Первомайская, 20.
18:30 - церемония награждения Премии tmn "Человек года-2018". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Аккредитация по тел.: 8-982-942-82-12, email: hello@pr-idol.com
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1789 году в Тобольске торжественно открыта типография Василия Яковлевича Корнильева, который, как следует из указа правителя тобольского наместничества А. В. Алябьева, желал "производить на первый случай печатание книг на Российском диалекте гражданскими литерами, и впредь стараться будет и на разных иностранных". Это была первая типография в Сибири.
В 1846 году американец Роял Хаус запатентовал телеграфный аппарат.
В 1902 году в Великобритании впервые в мире применили дактилоскопию для опознания преступника.
В 1922 году в Москве основана футбольная команда МКС, ныне известная как "Спартак". В
1923-м в этот же день создано спортивное общество "Динамо".
В 1949 году — выход Ирландии из Британского содружества и провозглашение её республикой.
В 1967 году завершено строительство искусственного Красноярского моря - водохранилища на Енисее, образованного при строительстве Красноярской ГЭС. Является одним из крупнейших по объёму искусственных водоёмов в мире.
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