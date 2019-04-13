ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - областной форум "Семья". Технопарк, улица Республики, 142. Участие бесплатное, подробности здесь.
10:00 - "Сказки бабушки Совы". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Умная собачка Соня". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
12:00, 16:00 - Парад дрессуры и экзотики в Тюменском цирке, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Академия смеха". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Последнее Пришествие", театр обско-угорских народов "Солнце". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Это Тюмень, детка!" "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - открытие фестиваля "Спиваков приглашает". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
20:00 - короткометражное кино The Oscar Shorts. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1894 году состоялась первая публичная демонстрация кинопроектора Эдисона.
В 1909 году создана Англо-Персидская нефтяная компания, ныне "British Petroleum".
В 1912 году "Титаник" столкнулся с айсбергом.
В 1927 году в шведском Гётеборге сошёл с конвейера первый автомобиль "Вольво".
В 1941 году сотрудники Кроноцкого заповедника на Камчатке обнаружили первый гейзер, позднее названный "Первенец". Так была открыта знаменитая Долина гейзеров.
В 1956 году Чарльз Гинсберг, Чарльз Андерсен и Рэй Долби продемонстрировали своё изобретение — первый видеомагнитофон.
В 1983 году в Великобритании начали продавать первые радиотелефоны.
В 2010 году в городе Юшу в КНР произошло землятересение, из-за которого погибло более трёхсот человек. В этот же день началось извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль в Исландии.
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