10
апреля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 09 апреля 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

11:30, 14:30 - "Культурный практикУМ". Музейный комплекс имени Словцова, улица Советская, 63. Участие бесплатное, необходима регистрация.

19:00 - Вячеслав Бутусов. NAUTILUS POMPILIUS. Юбилейный тур "На бис". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

20:00 - кинопоказ: "Кладбище домашних животных" / Pet Sematary (1989). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

18:30 - финальное шоу направления "Мода" областного фестиваля "Студенческая весна".  ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Тел. 8-982-912-59-17.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1820 году первые британские поселенцы высадились в бухте Алгоа, Южная Африка.

В 1912 году британский лайнер "Титаник" вышел из Саутгемптонского порта в своё первое и последнее плавание.

В 1944 году Одесса освобождена от германской оккупации в ходе Одесской операции.

В 1955 году между СССР и КНР подписано соглашение о строительстве в Китае циклотрона и ядерного реактора.

В 1988 году после 10-летнего строительства открыт 9-километровый мост Сето, соединяющий японские острова Хонсю и Сикоку.

Теги: история , повестка , спектакли , студенты
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