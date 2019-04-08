9
апреля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 08 апреля 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

19:00 - спектакли "Крейцерова соната", "Фантазии Фарятьева". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Триумф виолончели". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:00 - Тюменский духовой оркестр. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности,билеты здесь.

19:00 - мозгобойня "Игра Престолов". "Максимилианс", улица 50 Лет Октября, 8Б. Подробности,билеты здесь.

20:00 - кинопоказ: "Реквием по мечте" / Requiem for a Dream (2000). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

10:00 - пресс-конференция "Итоги развития минерально-сырьевой базы за 2018 год (нефтедобыча, строительное сырье, агрохимическое сырье)" с участием начальника управления недропользования облдепартамента недропользования и экологии Антона Климовича. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел. 8(3452)382-260.

11:00 - пресс-конференция о старте проекта "Красные бренды" с участием главврача Центра профилактики и борьбы со СПИД Владимира Романова, главного специалиста отдела организации специализированной медицинской помощи департамента здравоохранения Тюменской области Елены Ивановой. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81.

11:00 - открытие выставки, посвященной 25-летию областной думы, улица Республики, 52,  фойе Большого зала.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1667 году в Париже прошла первая в мире публичная выставка искусств.

В 1860 году французский изобретатель Эдуар де Мартенвиль сделал первую звукозапись французской народной песни "Лунный свет", которая хранится в парижском архиве.

В 1946 году принято закрытое постановление Совета Министров СССР о создании конструкторского бюро КБ-11 при Лаборатории № 2 АН СССР, более известная под именем Арзамас-16 и носящая сегодня название Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский Научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ — ВНИИЭФ).

Теги: повестка
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