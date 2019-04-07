8
апреля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 07 апреля 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

14:00 - первая лекция курса "Город и повседневность сквозь медиа и большие данные" медиатеоретика, профессора Льва Мановича. Школа перспективных исследований, улица 8 Марта, 2/1. Участие бесплатное, подробности здесь.

20:00 - стендап-концерт Алексея Квашонкина и Идрака Мирзализаде. Ресторан "Жигули", улица Республики, 33. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

10:00 - публичные слушания по правоприменительной практике в области охраны окружающей среды. Департамент недропользования и экологии Тюменской области, улица Советская, 61, большой зал заседаний.

12:00 - брифинг о здоровом питании, качестве и безопасности пищевых продуктов. Управление Роспотребнадзора, улица Рижская, 45а, 2 этаж, конференц-зал.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1782 году Екатерина II издаёт указ о создании "народных школ" во всех городах России — первых (после созданных годом ранее в Санкт-Петербурге) публичных бесплатных школ.

В 1935 году в СССР уголовная ответственность распространена на детей старше 13 лет.

В 1971 году вблизи Лондона состоялся первый Всемирный конгресс цыган, который принял цыганские гимн и флаг.

Теги: история , лекция , повестка
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