ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - весенняя Ярмарка-продажа абонементов. Филармония, улица Республики, 34. Подробности здесь.
18:00 - премьера "Дама с собачкой". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Нани Брегвадзе "Голос сердца". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Ромео & Джульетта". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
С 11:00 - образовательная программа для участников социального проекта "Шанс.ПрофBox". Направления "Тележурналистика", "Графический дизайн", мастер-класс по созданию личного бренда. "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Тел. 8-982-924-20-48.
12:00 - лекция медиашколы с Константином Майером, обладателем ТЭФИ за "Лучший комедийный сериал", сценарист ТНТ. "Медиаполис", улица Чернышевского, 2а/12. Тел. 8-912-970-99-52.
12:00 - одна из первых в России роботических операций на ЛОР-органах. МСЧ "Нефтяник", тел. 8-912-929-85-40.
13:00 - Студвесна. Лекция от редактора социальных сетей шоу "Вечерний Ургант" Николая Маратканова "Как продвигать и креативить в социальных сетях". "Медиаполис", улица Чернышевского, 2а/12. Тел. 8-909-192-76-68.
13:00 - открытие ежегодной акции "Областная зарядка", приуроченной к Году театра в России. Площадка у драмтеатра, улица Республики, 129. Тел. 50-21-70.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1748 году обнаружены руины Помпей (Италия).
В 1896 году прошло открытие в Афинах первых современных Олимпийских игр.
В 1899 году в Москве пущен первый электрический трамвай. Курсировал он с интервалом в 14 минут. Билет по всей линии стоил 6 копеек.
В 1909 году заключено Соглашение между Россией и Турцией о независимости Болгарии.
В 1927 году Ленинградская телефонная станция приступает к массовой установке телефонов-автоматов.
В 1938 году учёный-химик Рой Планкетт открыл политетрафторэтилен, или тефлон.
В 1985 году американец Уильям Шрёдер стал первым в мире человеком, выписанным из больницы с искусственным сердцем.
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