6
апреля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

15:00 05 апреля 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:00 - весенняя Ярмарка-продажа абонементов. Филармония, улица Республики, 34. Подробности здесь.

18:00 - премьера "Дама с собачкой". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

19:00 - Нани Брегвадзе "Голос сердца". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

18:00 - "Ромео & Джульетта". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

С 11:00 - образовательная программа для участников социального проекта "Шанс.ПрофBox". Направления "Тележурналистика", "Графический дизайн", мастер-класс по созданию личного бренда. "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Тел. 8-982-924-20-48.

12:00 - лекция медиашколы с Константином Майером, обладателем ТЭФИ за "Лучший комедийный сериал", сценарист ТНТ. "Медиаполис", улица Чернышевского, 2а/12. Тел. 8-912-970-99-52.

12:00 - одна из первых в России роботических операций на ЛОР-органах. МСЧ "Нефтяник", тел. 8-912-929-85-40.

13:00 - Студвесна. Лекция от редактора социальных сетей шоу "Вечерний Ургант" Николая Маратканова "Как продвигать и креативить в социальных сетях". "Медиаполис", улица Чернышевского, 2а/12.  Тел. 8-909-192-76-68.

13:00 - открытие ежегодной акции "Областная зарядка", приуроченной к Году театра в России. Площадка у драмтеатра, улица Республики, 129. Тел. 50-21-70. 

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1748 году обнаружены руины Помпей (Италия).

В 1896 году прошло открытие в Афинах первых современных Олимпийских игр.

В 1899 году в Москве пущен первый электрический трамвай. Курсировал он с интервалом в 14 минут. Билет по всей линии стоил 6 копеек.

В 1909 году заключено Соглашение между Россией и Турцией о независимости Болгарии.

В 1927 году Ленинградская телефонная станция приступает к массовой установке телефонов-автоматов.

В 1938 году учёный-химик Рой Планкетт открыл политетрафторэтилен, или тефлон.

В 1985 году американец Уильям Шрёдер стал первым в мире человеком, выписанным из больницы с искусственным сердцем.

Теги: история , повестка
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