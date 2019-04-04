ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - открытие весенней ярмарки-продажи абонементов в Филармонии, улица Республики, 34. Подробности здесь.
14:00 - премьера "Бегство рогатых викингов", съемки которого проходили в Тюмени. "Киномакс", ТРЦ "Кристалл". Подробности здесь.
19:00 - премьера "Дама с собачкой". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "И я любил. И я изведал": Валерий Баринов – актёр театра и кино, народный артист РФ, к 220-летию со дня рождения Александра Пушкина. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Не расставайтесь с любимыми". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - встреча "Разговорный английский не выходя из дома". Тайм-кафе "Пятый угол", улица Республики, 5а. Подробности здесь.
20:00 - кинопоказ: "Власть" / Vice (2018). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 -14:30 - семинар-совещание с руководителями спортивных школ Тюменской области "Внедрение основных направлений Концепции подготовки спортивного резерва в Тюменской области". Департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию, улица Первомайская, 34/1, Тел. 8 (3452) 345-177.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1818 году в Париже барон Карл де Дрез продемонстрировал первое двухколёсное средство передвижения (прообраз велосипеда).
В 1913 году Нильс Бор завершил статью "О строении атомов и молекул", давшую начало квантовой теории.
В 1940 году совершён пробный полёт первого отечественного высокоскоростного истребителя И-200.
В 1977 году с конвейера Волжского автозавода сошёл первый автомобиль ВАЗ-2121 "Нива".
В 1993 году постановлением Правительства РФ учреждена нефтяная компания "Лукойл".
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