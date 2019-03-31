ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - спектакль "Мастер и Маргарита". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - открытие сезона Лиги КВН "Тюмень". ДТиС "Пионер", улица Челюскинцев, 46. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Техиллим". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
20:00 - Jazz Jam Session. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
До 12:00 - аккредитация на международную студенческую олимпиаду по нейрохирургии на приз губернатора Тюменской области в ФЦН. Тел.: 8 (3452) 293-719, 8-922-00-55-334, nptimofeeva@bk.ru
До 15:00 - аккредитация на премьерный показ фильма "Бегство рогатых викингов". Тел.: 42-71-76 или 8-982-940-97-17.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1889 году в Чикаго появилась в продаже первая посудомоечная машина, созданная Джозефиной Кокрейн.
В 1938 году в Швейцарии состоялась первая широкая презентация растворимого кофе.
В 1940 году в Нью-Джерси впервые демонстрируется электронный микроскоп.
В 1946 году в Советском Союзе образован ядерный центр "Арзамас-16".
В 1976 году Стив Джобс и Стив Возняк основали Apple Computer Company.
В 1995 году на базе 1-го канала Останкино началось вещание "Общественного российского телевидения", ныне — Первый канал.
В 2004 году Федеральным управлением авиации США была выдана самая первая в мире лицензия для осуществления полётов на орбиту — для частного управляемого космического корабля "SpaceShipOne".
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