ДЛЯ ВСЕХ
13:00 - встреча с Леонидом Окуневым "Моё закулисье…". Информационно-библиотечный центр для молодежи, Червишевский тракт, 15/1. Вход свободный.
20:00 - спектакль "Метаморфоzы". МТЦ "Космос",у лица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
20:00 - Jazz Jam Session. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4, этаж 2. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1856 году завершилась Крымская война России с Францией, Великобританией и Турцией.
В 1898 году немецкий инженер Рудольф Дизель создал двигатель внутреннего сгорания.
В 1917 году арестован последний русский царь Николай II.
В 1949 году образована Организация Североатлантического договора — НАТО.
В 1965 году советский космонавт Алексей Леонов совершил первый в истории человечества выход в открытый космос.
В 1969 году СССР и США призвали отказаться от ядерных испытаний в океане.
В 2001 году с плавающей платформы "Одиссей" в Тихом океане успешно запущена российско-украинская РН "Зенит-3SL", доставившая на орбиту американский спутник ХМ-2 Rock.
В 2004 году рекордно близко от Земли (43 тыс. км) пролетел астероид.
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