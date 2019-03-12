ДЛЯ ВСЕХ
12:00 - "Битва магов, или Выпускной в школе волшебников". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
18:00 - Meet-up с Юлией Фатхуллиной. Центр татарской культуры, улица Щербакова, 4, стр.11. Вход бесплатный, подробности здесь.
19:00 - Валерий Меладзе: "Свободный полет". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Кадриль"; "Анна Франк". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Неоновый демон" / The Neon Demon (2016). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
9:00 - пресс-тур с рейдовой группой по проверке внедорожных мотосредств в процессе их использования. Тел. 8(3452) 265546, 89199454466.
10:00 - заседание Собрания молодых депутатов при Тюменской областной Думе, улица Республики, 52.
11:00 - пресс-тур в КДЦ "Эндос", улица Мельникайте, 117, первый этаж, каб. №101. Аккредитация по тел. 8-922-402-91-76.
11:00 - встреча главы Тюменского района Светланы Ивановой, руководителей сельхозпредприятий Тюменского района со студентами ГАУ Северного Зауралья. Рощинское шоссе, 18, корпус 7. Тел. 288-716.
14:00 - пресс-конференция "О новой стратегии регионального управления в Уральском банке реконструкции и развития: что ждет УБРиР в Тюмени?" Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81.
15:00 - защита творческих и театральных проектов грантового конкурса "Цех". "Космос", улица Республики 165а. Тел. 8-919-955-03-36.
16:00 - диалог на равных с Аленой Лепешкиной, кандидатом педагогических наук, тренером, автором тренинговых программ по теме лидерство. Актовый зал ТИУ, улица Мельникайте, 70. Тел. 8-912-995-40-58.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1917 году в Петрограде вышел первый номер газеты "Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов" (теперь "Известия").
В 1930 году закрылась Московская биржа труда. Последнее направление на работу было выдано слесарю Михаилу Шкунову. Советский Союз стал первой в мире страной, покончившей с безработицей.
В 1938 году русский язык введён как обязательный предмет для изучения во всех школах СССР.
В 1944 году Херсон освобожден от немецкой оккупации.
В 1954 году создан Комитет государственной безопасности СССР.
В 1974 году в Париже открыт аэропорт имени Шарля де Голля.
В 1989 году изобретена Всемирная паутина (World Wide Web, WWW), более известная как Интернет. Изобретателем Интернета считается английский учёный Тим Бернерс-Ли и его коллеги, работавшие в Европейском совете по ядерным исследованиям (CERN), передали начальнику своего отдела документ, озаглавленный "Информационный менеджмент: некоторые предложения", в котором были заложены основные принципы WWW.
В 2004 году состоялись первые соревнования роботов DARPA Grand Challenge.
В 2014 году Роскомнадзор провёл первую массированную досудебную блокировку сайтов.
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