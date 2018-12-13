ДЛЯ ВСЕХ
С 9:00 - фестиваль "Я люблю науку". Школа № 94, проезд Солнечный, 24. Участие бесплатное, подробности, регистрация здесь.
19:00 - Джаз-бэнд Фёдора Кувайцева. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Призраки", эксцентрическая комедия. Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Мастер-класс "Карта желаний". Спикером выступит Диана Юсупова - психолог-консультант, преподаватель психологии в ТВВИКУ. "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности, регистрация здесь.
19:00 - "Это Тюмень, детка!" "Ангажемент" улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
20:00 - показ "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" / Willy Wonka & the Chocolate Factory (1971). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
Открытие выставки "Белое на чёрном" в Музейном комплексе имени Словцова, улица Советская, 63.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
Медиа-день, посвященный гранд-финалу открытого международного Кубка России по киберспорту. 10:00 - пресс-конференция, зал Diamond, отель DoubleTree by Hilton Tyumen (ул. Орджоникидзе, 46, 1 этаж. 15:00 - фан-встреча: "Как стать востребованным киберспортсменом?", дружественная встреча Mega-Lada E-Sports и сборной Тюменской области; 16.00- автограф-сессия. ШПИ, улица 8 марта, 2 к.1. Аккредитация - 8 922 000 82 86.
10:00 - 17:30- национальный форум "COMMUNITY", улица Ленина, 23, ауд. 501. Тел. 8-922-488-54-03.
12:00 - торжественная церемония награждения победителей конкурсов "Лучший по профессии – 2018" и "Мой любимый детский доктор – 2018". Городская поликлиника № 17, улица Монтажников, 41/1. Тел. 560-462.
12:00 - региональный форум "серебряных" добровольцев Тюменской области. Тел. 51-77-05.
14:00 - открытие Дней казахской культуры. Дом культуры Аграрного университета Северного Зауралья, улица Троицкая, 4. Тел. 8-922-441-14-54.
17:00 - открытие детской площадки в районе дома № 162 по улице 9 Января.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1893 году в Москве на Красной площади торжественно открыты Верхние торговые ряды (торговый комплекс ГУМ).
В 1911 году экспедиция Руаля Амундсена впервые достигла Южного полюса.
В 1958 году третья советская антарктическая экспедиция впервые достигла полюса недоступности Антарктиды (463 км от Южного полюса) и основала там временную станцию "Полюс недоступности".
В 1998 году начала своё вещание радиостанция "Наше радио".
В 2004 году открыт Виадук Мийо, самый высокий в мире транспортный мост.
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